Пермь, 11 мая, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В гордуму Перми внесен на рассмотрение документ — отчет главы города о работе администрации за 2020 год, сообщает издание «Коммерсантъ».

Gorodperm.ru / Виталий Кокшаров Алексей Дёмкин

Стоит отметить, что депутаты еще не рассмотрели отчет мэра о работе за 2019 год. Причиной затягивания рассмотрения стала пандемия, из-за которой предполагалось, что экс-градоначальник Дмитрий Самойлов будет держать доклад в режиме видеоконференции. Однако гордума пожелала очный формат, информируют СМИ.

Напомним, конце 2019 года Самойлов сложил полномочия главы Перми в связи с переходом на работу в краевое правительство. В марте 2023 года новым мэром стал Алексей Дёмкин. Он и будет держать слово за себя и своего предшественника перед депутатами.