Якутск, , 09:25 — REGNUM В Якутии на землях лесного фонда установлен пожароопасный сезон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии республики.

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В целях своевременного принятия мер по обнаружению и тушению лесных пожаров, обеспечению пожарной безопасности с 11 мая установлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сангарского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского Чурапчинского и Якутского лесничеств.

А с 17 мая устанавливается пожароопасный сезон на землях лесного фонда Алданского, Верхоянского, Жиганского, Индигирского, Колымского, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского и Томпонского лесничеств.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с начала пожароопасного периода выгорело уже более семи гектаров сухой растительности. Только за последние два дня огнём была охвачена площадь более трёх гектаров.