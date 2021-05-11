Ижевск, , 09:10 — REGNUM В Удмуртии в период с 11 по 15 мая ожидается аномально жаркая погода с превышением среднесуточной нормы температуры на 7 °C и более. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные удмуртского гидрометцентра.

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Нормой для указанного периода является температура воздуха в дневные часы в районе +11…+12°С.

Жителям республики рекомендуется следить за оперативной информацией, подготовить необходимый запас предметов первой необходимости на случай отключения энергоснабжения, дополнительный запас воды на случай пожаротушения, не жечь траву и не оставлять открытый огонь без присмотра.

«Справки о метеорологическом явлении, повлекшем за собой причинение материального ущерба, выдает Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в республике было по-летнему тепло. Температура воздуха днем достигала +22…+25°С, осадков на территории региона не наблюдалось.