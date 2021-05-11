Улан-Удэ, , 09:10 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ зрители сорвали вечер памяти, посвящённый Дню Победы, освистав исполнителей. По словам режиссёра Владимира Бочарова, мероприятие проходило в театре оперы и балета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На организованном вместе с Музеем истории Бурятии вечере артисты читали письма одного из участников войны Михаила Турошева. Он ушёл на войну в 1943 году в возрасте 19 лет. В течение полутора лет он писал письма матери.

«Его слог не отличался высоким стилем. Он искренне писал про все, что его окружало, а рядом с ним шла смерть. У него болел зуб, и рядом смерть; продавал кальсоны, ботинки, и рядом смерть; ел картошку, пил водку, и рядом смерть; освобождал города, и рядом смерть… Так он шел к своей последней битве 27 июля 1944 года. Мы читали и показывали письма, предоставленные нам архивом Музея Истории Бурятии. Я лично принимал участие в их расшифровке. Это отдельный, очень важный для меня опыт. И историю юноши освистали!» — отметил режиссёр.

Во второй части вечера был квартет Шостаковича N8 «Памяти жертв фашизма и войны». Музыку Шостаковича, по словам Владимира Бочарова, зрители также освистали.

По данным портала «МК в Бурятии», зрители кричали «халтура», «скукота», «хватит». В результате исполнитель была вынуждена прервать выступление. После завершения вечера многие зрители потребовали от администраторов вернуть деньги за билеты.