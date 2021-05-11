Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM В Екатеринбурге стартует серия мероприятий, посвящённая памяти поэта Бориса Рыжего. Об этом сообщают организаторы акции.

11 мая 2021 года в Камерном театре покажут документальный фильм «Дом поэта» о Рыжем. 12 мая жителям предложат пешеходную экскурсию по микрорайону Вторчермет, где жил стихотворец. 13 мая стихотворения поэта прозвучат в исполнении барда Андрея Крамаренко в Камерном театре. 14 мая в музее «Литературная жизнь Урала XX века» проведут дискуссию о жизни и творчестве Рыжего, а 15 мая пройдёт онлайн-акция по чтению стихов поэта.

Мероприятия приурочены к годовщине смерти поэта. 7 мая 2001 года Рыжий покончил с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в петербургском «Невидимом театре» показали спектакль о Борисе Рыжем.

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