Москва, , 09:09 — REGNUM В течение текущей неделе аномально высокие значения температуры воздуха вначале придут в центр европейской части России, а после этого — в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь. Об этом 11 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Понятно, что это летняя погода. <…> В Москве 11 мая — примерно на два градуса, 12 мая — уже на три градуса, 13, 14, 15-го — на 4,5 градуса выше нормы», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в центральной части России на протяжении нынешней недели температура воздуха будет составлять +19… +25 °C.

«Связано это с тем, что в центре Европейской России устанавливается хорошо выраженный антициклон. Солнечное небо 11, 12, 13 мая, иногда будут небольшие осадки… Затем небо будет более облачным, потому что начиная с 11 мая давление будет падать, примерно каждый день на два-три миллиметра, но на температуре это не скажется», — отметил Вильфанд.

При этом он указал, что из-за особенностей перемещения воздушных масс в некоторых частях Северо-Западного федерального округа температура воздуха окажется даже выше, чем в центральной части страны и там температура воздуха составит +21… +25 °C.

Кроме того, синоптик добавил, что аномально теплая погода также ожидается на востоке европейской части России — в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Западной Сибири.

«Антициклон, который устанавливается в центре Европейской России, будет медленно перемещаться на Урал (сначала ПФО). Отклонения от нормы будут следовать за перемещением этого антициклона. Поэтому в ПФО отклонение на десять градусов выше нормы и на Урале тоже», — сказал Вильфанд.

В то же время, он уточнил, что в Поволжье и в западной Сибири в это время в среднем температура воздуха будет выше на 6−8 °C.

«Четырнадцатого мая на 12 градусов выше нормы в Приволжском ФО. Там будет +30… +32 °C. Они (значения температуры. —ред.) действительно впечатляющие», — добавил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в течение текущей недели погода в столице России будет составлять выше +8 °C и это соответствует условиям, при которых в городе можно отключить отопление.