Берлин, , 09:16 — REGNUM Антироссийские санкции Евросоюза должны быть немедленно отменены, эти ограничения вредят немецкой экономике. Об этом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил РИА Новости.

Он подчеркнул, что одна из центральных целей партии — мир в Европе и во всем мире, и хорошие отношения с Россией играют здесь важную роль. Россия с точки зрения Германии принадлежит Европе.

«Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно», — заявил Крупалла.

Санкции, добавил он, больше всего навредили предприятиям в Восточной Германии, так как они активно работали с Россией.

Крупалла высказался в пользу «разрядки» отношений между Берлином и Москвой, а также подтвердил, что «Альтернатива для Германии» поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». В партии полагают, что проект обеспечит энергетическую безопасность ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Армин-Паулюс Хампель заявил, что германскому правительству следует признать провал санкционной политики против России.

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