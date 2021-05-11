Ташкент, , 09:07 — REGNUM В Узбекистане суд вынес приговор в отношении 17 человек, причастных к прорыву дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Судебный процесс проходил с 21 декабря 2020 года в закрытом режиме. Шесть обвиняемых получили реальные сроки, один — ограничение свободы, десть обвиняемых — штрафы и лишение определенных прав.

Бывший заместитель генерального директора «Узтемирйулкурилишмонтаж» — глава дирекции строительства гидротехнических сооружений М. Холматов получил десять лет тюрьмы.

Он признан виновным в хищении путем присвоения или растраты в особо крупных размерах, должностном подлоге и нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем смерть человека.

По пять лет лишения свободы получили бывший начальник отдела планирования перспективных проектов ООО UzGIP С. Руднев и бывший руководитель ГУП «Сирдарё сув курилиш инвест» («Сырдарьинское водное строительство инвест») С. Абдуназаров.

Напомним, прорыв дамбы Сардобинского водохранилища произошел в начале мая 2020 года. В результате аварии погибли шесть местных жителей и пострадали 56 человек. Власти эвакуировали 90 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане объяснили, почему рухнула дамба Сардобинского водохранилища