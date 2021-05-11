Барнаул, , 09:06 — REGNUM Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), призванная назначать и предоставлять людям различные меры соцподдержки в беззаявительном порядке, не просто будет, а должна работать! Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском крае в законодательном собрании Александр Молотов.

Комментируя вступивший в силу соответствующий закон, он пояснил:

«Россия — социальное государство и основная задача государственной социальной политике не только помогать тем, кто нуждается в помощи, но и делать это максимально оперативно и удобно для людей.

Справедливая Россия постоянно озвучивает мысль, что беззаявительный порядок оказания социальной поддержки, апробированный в период пандемии, должен стать постоянным. Все необходимые инструменты для этого у государства уже имеются, а значит настала пора их использовать в полном объёме.

Считаю, что беззаявительный порядок назначения льгот и пособий нужен не только людям, которые наконец-то избавятся от волокиты, необходимости самим собирать документы и стоять в очередях, но и самому нашему государству, которое в результате станет более социальным и «человекоориентированным».

Как сообщало ИА REGNUM, С 11 мая вступил в силу закон, позволяющий назначать социальные выплаты автоматически. Для этого регионы начнут использовать ЕГИССО.

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