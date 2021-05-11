Бухарест, , 09:06 — REGNUM 10 мая в Румынии состоялась встреча глав государств «Бухарестской девятки», которая состоит из стран Восточной Европы. По итогам мероприятия президенты Польши и Румынии Анджей Дуда и Клаус Йоханнис провели совместную пресс-конференцию, во время которой раскрыли детали саммита. Об этом сообщает Polskie Radio.

Так, во время пресс-конференции Клаус Йоханнис подчеркнул, что особое место в польско-румынских отношениях занимают вопросы безопасности. Анджей Дуда, в свою очередь, поблагодарил Клауса Йоханниса за организацию встречи «Бухарестской девятки».

«Сегодняшняя встреча прошла в преддверии саммита НАТО в Брюсселе. И я очень рад, что это уже стало хорошей традицией: лидеры нашей части Европы со своими особенностями и потребностями встречаются и дискутируют перед началом встречи всего Североатлантического альянса. Это нам позволяет консолидироваться и лучше понять, что нам нужно делать во время саммита НАТО», — отметил Дуда.

Польский и румынский лидеры сообщили, что по итогам саммита «Бухарестской девятки» было принято официальное заявление, которое подписали лидеры входящих в нее стран. Так, в документе осуждаются действия России по «размещению войск возле границы с Украиной». «Несмотря на то, что войска были отведены, в Восточной Европе по-прежнему ощущают угрозу со стороны Москвы», — говорится в заявлении.

Помимо этого, стороны во время саммита пришли к консолидированной позиции по поводу Белоруссии. В совместном заявлении указано, что они будут предпринимать все усилия, чтобы «Белоруссия осталась суверенным и независимым государством».

Переговоры касались и иных постсоветских государств. Так, Дуда заявил, что совместное заявление содержит в себе требование, чтобы «двери в НАТО были открыты для новых членов, в первую очередь для тех, кто туда стремится — для Грузии и Украины».

В «Бухарестскую девятку» входят Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния.