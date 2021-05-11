Тбилиси, 11 мая, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Президенты Грузии и Северной Македонии Саломе Зурабишвили и Стево Пендаровский 10 мая подписали соглашение о безвизовом режиме между странами. Об этом сообщает пресс-служба грузинского президента.

President.gov.ge Стево Пендаровский и Саломе Зурабишвили

Подписание документа прошло в македонской столице Скопье, куда Зурабишвили прибыла с официальным визитом. После брифинга главы государств отметили, что отмена визового режима должна повлиять на рост потока туристов между странами.

Сообщается, что на встрече глав двух государств также был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве в области культуры.

«Эти договорённости помогут углубить наше сотрудничество в сфере туризма, культуры и экономики», — процитировали в пресс-службе Пендаровского.

Стоит отметить, что Грузия и Северная Македония установили дипломатические отношения друг с другом в феврале 2019 года.