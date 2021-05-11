Москва, , 09:05 — REGNUM Единственный авианесущий крейсер российского флота «Адмирал Кузнецов» может получить новый корабельный автоматизированный комплекс для ближней навигации и управления полетами и посадкой самолетов, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что крейсер в ходе модернизации вместо старого комплекса «Резистор-К42» получит новый, аналог комплекса «Резистор-Э», который был разработан для индийских авианосцев.

В новом комплексе используется российская электроника, и он пока не прошел полномасштабных испытаний на одном из двух комплексов НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный), уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, единственный авианесущий крейсер российского флота «Адмирал Кузнецов» был спроектирован Невским ПКБ и полноценно вошёл в строй в начале 1990-х годов. За это время авианосец нёс боевую службу и ни разу не проходил ремонта и модернизации. В 2017 году он встал на долгосрочный капитальный ремонт.

Ремонт и модернизация крейсера по проекту, разработанному ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро», производится Центром судоремонта «Звездочка».

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