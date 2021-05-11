Москва, , 09:05 — REGNUM Власти Москвы с начала 2021 года выделили около 70 гектаров под строительство транспортных объектов, сообщил 11 мая вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«С начала 2021 года был заключен 81 договор для создания новых объектов транспортной инфраструктуры. На территории площадью 70 гектаров будут построены транспортно-пересадочные узлы, путепроводы, а также пройдет реконструкция набережных и дорог», — сказал Ефимов.

Он отметил, что в столице реализуются масштабные программы транспортного развития. При этом для объектов, которые возводятся за средства бюджета, земля предоставляется бесплатно.

Отмечается, что на участках построят сразу несколько путепроводов над путями МЖД.