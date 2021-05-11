Пенза, , 09:12 — REGNUM В Пензенской области за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще шестеро пациентов. Таким образом, по информации на 11 мая, погибшими от COVID-19 числится 701 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Скончались за последние 24 часа три женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 78 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека — женщины в возрасте 73 и 88 лет.

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