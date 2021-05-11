Ульяновск, , 09:02 — REGNUM Ульяновская область 22 мая присоединится к акции «Дни чистой Волги», в рамках которой будут проходить субботники на берегах реки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природы и цикличной экономики.

Майские субботники пройдут во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, где протекает Волга — в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, а также Чердаклинском, Старомайнском, Радищевском, Сенгилеевском и Ульяновском районах.

В ведомстве отмечают, что в субботниках примут участие чиновники студенты, волонтёры, рыболовы и представители коммерческих организаций. Они будут очищать берега реки мусора и древесного хлама.

Акция стартует 22 мая и приурочена к проекту «Сохранение уникальных водных объектов».

Как сообщало ИА REGNUM, первый весенний субботник прошёл в Ульяновской области 10 апреля в 23 муниципалитетах. Тогда в нём приняли участие более 23 тыс. человек, ликвидировав 34 свалки, всего было вывезено 3 тыс. кубометров мусора. Вторая акция прошла 24 апреля.