Ижевск, , 09:02 — REGNUM В филиале Ижевского дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Машиностроителей, дом 76 произошёл пожар. По данному факту назначен прокурорская проверка, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло ночью 9 мая в корпусе №2 в одном из тамбуров на третьем этаже. В результате происшествия никто не пострадал.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности при содержании и эксплуатации данного жилого здания, установлены причины произошедшего. При наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в пансионате для престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошёл в ночь на 11 мая 2020 года. В результате в огне и позднее в больнице погибли 11 человек в возрасте от 66 до 90 лет. Причиной возгорания предварительно признана неисправность электросетей в здании. Позднее выяснилось, что хоспис работал незаконно. По документам он значился как обычный жилой дом.

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