Вашингтон, , 09:03 — REGNUM США намерены тесно сотрудничать с Иорданией для улучшения гуманитарной ситуации в Сирии. Об этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на встрече с главой иорданской дипломатии Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

«Стороны выразили серьёзную обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии и пообещали тесно работать над облегчением страданий [населения]», — говорится в обнародованном сообщении Совета национальной безопасности при Белом доме.

Кроме того, помощник главы США поблагодарил Иорданию за участие в урегулировании ситуации со столкновениями в Иерусалиме. Салливан и ас-Сафади обсудили расширение двустороннего сотрудничества Вашингтона и Аммана по ряду вопросов.

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