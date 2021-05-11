Владивосток, , 09:09 — REGNUM Власти Приморья проверяют информацию о госпитализации в психоневрологический диспансер депутата Законодательного собрания от КПРФ Андрея Ищенко, пишет РИА Новости.

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Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы краевого Заксобрания Дмитрий Новиков пояснил изданию, что коллеги озабочены высказываниями Ищенко в соцсетях.

«Мы сейчас этим вопросом занимаемся, мы все озабочены и его высказываниями, и слухами о его госпитализации. Пока официальной информации о его госпитализации нет, руководство психоневрологического диспансера такую информацию не дает, ссылаясь на врачебную тайну, и мы можем понять: ситуация деликатная», — сказал Дмитрий Новиков.

О том, что депутата поместили в психдиспансер 9 мая написали Telegram-каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мессенджерах и телеграм-каналах аквтивно обсуждается заявление бывшего кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко, который на своей странице в Instagram заявил, что действующий глава региона Олег Кожемяко, которого он называет «самозванцем», предлагал ему 2 млн долларов США за отказ от участия в выборах в 2018 году.