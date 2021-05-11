Уфа, 11 мая, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина награждена орденом Дружбы народов в Башкирии. Награду вручил глава Башкирии Радий Хабиров 11 мая на оперативном совещании в правительстве региона.

Glavarb.ru Радий Хабиров награждает Тамару Тансыккужину

Глава республики отметил, что спортсменка является единственной в России шашисткой, которая обладает таким числом титулов.

Хабиров также подчеркнул, что спортсменка из Башкирии завоевала титул в сложных условиях.

«Вы помните все эпизод со снятием во время игры флага РФ. Тем не менее Тамара Тансыккужина отстояла титул лучшей шашистки планеты. Теперь в активе Тамары Михайловны уже семь чемпионских титулов», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что флаг России убрали со стола в то время, когда начался четвёртый раунд матча. Была убрана также табличка с фамилией спортсменки и российским флагом. По словам чемпионки, из-за этого она не смогла сконцентрироваться (инцидент выбил её из колеи). В результате она проиграла партию. Финал чемпионата мира по шашкам среди женщин проходил с 23 апреля по 3 мая в Польше.