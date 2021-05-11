Москва, , 10:03 — REGNUM В России с 11 мая вступает в силу закон, который позволяет назначать и предоставлять жителям различные меры социальной поддержки без заявления получателя. Об этом пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что для этого российские регионы будут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Доступ к этой системе органы власти получили еще с 1 января 2021 года, но не имели права пользоваться данными для реализации льгот и выдачи пособий. Сведения приходилось собирать вручную. С сегодняшнего дня этого не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что предоставление мер социальной защиты будет идти через ЕГИССО, причём так будут действовать органы власти на федеральном уровне, в регионах и на уровне местного самоуправления, а также внебюджетные фонды и любые иные организации в этой сфере

Ведомства будут обмениваться данными о выплатах и льготах через данную систему, вся необходимая информация будет собрана в одном месте. Гражданам не придётся собирать справки даже при переезде.

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