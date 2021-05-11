Москва, , 08:38 — REGNUM Россия обеспечена природным газом на 103 года вперёд, а нефтью — на 59 лет. Такую оценку министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов дал в оупбликованном 11 мая интервью РБК.

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице», — сказал Козлов.

Министр пояснил, что одни месторождения истощаются, другие пока не разрабатываются в полной мере. Однако необходимо развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Следует загружать Северный морской путь, основной базой которого станут углеводороды.

Козлов назвал сложной задачей разработку трудноизвлекаемой нефти. Применение определённых технологий ограничено другими государствами. Российские власти помогают компаниям тем, что берут на себя часть обязательств.

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