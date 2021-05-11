Пермь, , 08:38 — REGNUM В Пермском крае с 10 по 14 мая прогнозируют аномально жаркую погоду со среднесуточной температурой воздуха на 7−12°С выше климатической нормы. Местами по югу Пермского края ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс), сообщает ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что при таком прогнозе возрастают риски возникновения пожаров, а также происшествий на воде. Спасатели призывают население соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при обращении с открытым огнём.

По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, пик волны тепла вероятен 15−16 мая. В этот период на юге региона воздух может прогреться до +31°С. Возможно обновление исторических максимумов температуры. Средняя температура воздуха в этот временной промежуток ожидается выше нормы на 10−13°С.

Читайте ранее в этом сюжете: Дым пожаров в Западной Сибири дошёл до Прикамья