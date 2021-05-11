Баунтовский район, Бурятия, , 08:34 — REGNUM В Баунтовском районе Бурятии правоохранители разыскивают местного жителя, обвиняемого в убийстве матери. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело 59-летней женщины с огнестрельным ранением головы было найдено 8 мая в посёлке Маловский.

По версии следствия, 28-летний сын покойной проживал вместе с родителями, не работал и злоупотреблял спиртным. Отец работал на вахте в артели.

«В доме хранилось охотничье оружие отца, при помощи которого молодой человек, по версии следствия, совершил убийство матери, выстрелив в голову со стороны спины. После чего с двумя ружьям на машине он скрылся с места происшествия», — отметили в ведомстве.

8 мая подозреваемый распивал спиртное в соседнем посёлке Малый Амалат с двумя подростками. После того, как мужчина уснул в машине, подростки забрали у него оружие и отдали родственникам. В настоящее время предполагаемый убийцы скрывается от следствия.