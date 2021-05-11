Москва, , 08:32 — REGNUM С сегодняшнего дня, 11 мая, в домах Москвы начались плановые отключения горячей воды На тепловых сетях будут проведены ремонтные работы, сообщается на портале мэры столицы.

Временные отключения горячей воды необходимы, чтобы подготовить централизованную отопительную систему столицы к будущему сезону.

Отмечается, что максимальный срок отключения горячей воды составляет не более десяти календарных дней. График отключения опубликован на сайте moek.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, график отключения горячей воды в жилых домах в Москве был опубликован в конце апреля.

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