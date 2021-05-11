Вашингтон, 11 мая 2021, 08:32 — REGNUM Власти США продолжат оказывать финансовую и гуманитарную помощь Афганистана после выхода американских войск из этой республики. Об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад.
По его словам, исламская республика получит американскую и иностранную помощь, которая включает «поддержку афганских сил безопасности, помощь в целях развития и гуманитарную помощь».
Как сообщало ИА REGNUM, часть американского оборудования и транспортных средств, которые не подлежат ремонту и не представляют ценности, будет уничтожена при выводе американских войск из Афганистана.
Около 1,3 тыс. единиц оборудования было вывезено из Афганистана американскими военными с 29 апреля, когда Вашингтон начал вывод своих из республики.
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