Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Власти США продолжат оказывать финансовую и гуманитарную помощь Афганистана после выхода американских войск из этой республики. Об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад.

«Мы не оставим Афганистан. Когда вывод (войск) будет завершен, мы откроем новую главу в нашем партнерстве», — сказал он в интервью изданию Der Spiegel.

По его словам, исламская республика получит американскую и иностранную помощь, которая включает «поддержку афганских сил безопасности, помощь в целях развития и гуманитарную помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, часть американского оборудования и транспортных средств, которые не подлежат ремонту и не представляют ценности, будет уничтожена при выводе американских войск из Афганистана.

Около 1,3 тыс. единиц оборудования было вывезено из Афганистана американскими военными с 29 апреля, когда Вашингтон начал вывод своих из республики.

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