Сухум, , 08:35 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 10 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 246 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 119 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 23 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 14 834 носителя SARS-CoV-2. Из них 13 823 победили инфекцию. Всего в стране скончались 224 пациента с диагнозом COVID-19.

8 и 9 мая в Абхазии не проводили тесты на коронавирус. В течение 7 мая в стране выявили 52 носителя SARS-CoV-2 в результате 334 исследований.

Стоит отметить, что 30 апреля в Абхазию из России поставили 6,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». Вакцинацию в республике планируется начать на этой неделе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выявлено 18 новых носителей коронавируса