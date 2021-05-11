Пенза, , 08:37 — REGNUM В Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области, 10 мая в 20:30 (мск) на 350 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» грузовик марки Renault под управлением 74-летнего мужчины произвел наезд на пассажирский автобуз ПАЗ. В этот момент из него происходила высадка пассажиров. В результате ДТП погибла девочка 2005 года рождения, пострадали восемь человек. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в медучреждения.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Врио главы области Олег Мельниченко поручил оказать всем пострадавшим в полной мере медицинскую и психологическую помощь.

ИА REGNUM напоминает, в Чистопольском районе Татарии в пятом часу утра 9 мая столкнулись микроавтобус Renault Trafic и грузовик MAN. В результате ДТП пять человек погибли, еще четверо, включая подростка, пострадали.

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