Рим, , 08:34 — REGNUM Компания Automobili Estrema из Италии провела премьеру своей первой модели гиперкара под названием Fulminea. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Гиперкар Estrema Fulminea Estrema

Основной «фишкой» гиперкара станет связка ультраконденсаторов и твердотельных литий-ионных батарей в силовом агрегате. Конденсаторы будут установлены в передней части оси машины, а блок из батарей за пассажирскими сиденьями. Общая мощность системы составит 100 кВт. Разработчик обещает, что плотность хранения энергии в аккумуляторах будет в два раза выше, чем у аккумуляторов электромобилей Tesla Model 3.

Общий вес аккумуляторного блока находится в пределах 300 кг. Масса самого гиперкара составит чуть более 1,5 т.

В движение машину приводят четыре электромотора Estrema Fulminea общей производительностью 2040 «лошадей». Благодаря им время разгона до 320 км/ч составит меньше десяти секунд.

Ранее компания Hennessey Performance на взлётно-посадочной полосе бывшей авиабазы ВВС США в штате Арканзас провела скоростные аэродинамические тестирования нового гиперкара Venom F5. На полосе длиною 3,5 км авто разогналось до 320 км/ч.

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