Рим, 11 мая, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Компания Automobili Estrema из Италии провела премьеру своей первой модели гиперкара под названием Fulminea. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Estrema Гиперкар Estrema Fulminea

Основной «фишкой» гиперкара станет связка ультраконденсаторов и твердотельных литий-ионных батарей в силовом агрегате. Конденсаторы будут установлены в передней части оси машины, а блок из батарей за пассажирскими сиденьями. Общая мощность системы составит 100 кВт. Разработчик обещает, что плотность хранения энергии в аккумуляторах будет в два раза выше, чем у аккумуляторов электромобилей Tesla Model 3.

Общий вес аккумуляторного блока находится в пределах 300 кг. Масса самого гиперкара составит чуть более 1,5 т.

В движение машину приводят четыре электромотора Estrema Fulminea общей производительностью 2040 «лошадей». Благодаря им время разгона до 320 км/ч составит меньше десяти секунд.

Ранее компания Hennessey Performance на взлётно-посадочной полосе бывшей авиабазы ВВС США в штате Арканзас провела скоростные аэродинамические тестирования нового гиперкара Venom F5. На полосе длиною 3,5 км авто разогналось до 320 км/ч.

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