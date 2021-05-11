Южно-Сахалинск, , 08:31 — REGNUM На Сахалине после пожара в жилом доме был обнаружен труп мужчины, личность которого установить не удалось. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в региональном СУ СКР.

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Пожар в жилом доме №66 по улице Яблочной в Южно-Сахалинске начался ночью 10 мая. Огнём была охвачена площадь в 350 кв. м. Как пояснили областном управлении МЧС, полностью ликвидировать возгорание удалось только к 16:07 по местному времени.

На месте пожара был обнаружен труп мужчины. Тело направили на судебно-медицинское исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, двое малолетних детей погибли при пожаре в квартире дома под Тверью.