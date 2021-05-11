Абакан, , 08:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 мая в республиканском правительстве.

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С начала 2021 года в Хакасии выявлено 5027 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели с 1 января 4622 человека, в том числе двое — за последние сутки.

Лечение в стационарах получает 121 житель республики с диагнозом «коронавирусная инфекция». Семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, 10 мая в Хакасии выявили 26 носителей коронавируса, выздоровели четыре человека.

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