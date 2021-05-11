Искитим, Новосибирская область, , 08:30 — REGNUM В Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению о том, что мать протащила за волосы школьницу по центру города. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В социальных сетях и СМИ появилось сообщение о том, что 8 мая 2021 года в городе Искитиме мать протащила за волосы школьницу по центру города. Инцидент попал на видео местной жительницы, которая опубликовала его соцсетях. В сообщении отмечается, что мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка.