Монреаль, Канада, , 08:29 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Джеймс Нил, Райан Ньюджент-Хопкинс, Доминик Кагун и Коннор Макдэвид.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились форварды Джейк Эванс, Пол Байрон и Арттури Лехконен.

«Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, на счету команды 70 очков. «Монреаль» идёт на четвёртом месте с 58 очками.

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