Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве 11 мая ожидается до 22 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится гребнем антициклона, что сулит москвичам малооблачную и по-летнему тёплую погоду с температурным фоном на три-четыре градуса выше многолетней климатической нормы мая», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице небольшую облачность с температурой воздуха до 22 градусов выше нуля. В Московской области столбики термометров поднимутся до 23 градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.