Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1 698 893 человека. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Наибольшие темпы вакцинации наблюдаются в Алма-Ате — 255 тыс., Алма-Атинской области — 181 тыс., Туркестанской области — 160 тыс., Чимкенте — 150 тыс. Второй компонент вакцины получили 625 753 человека.

Напомним, в мае 2021 года власти Казахстана планируют обеспечить вакцинацию двух миллионов человек. В республике используют три вакцины: российскую «Спутник V», казахстанскую QazVac и китайскую Hayat-Vax.

Читайте ранее в этом сюжете: Вторую прививку от COVID-19 в Казахстане получили более 600 тыс. человек