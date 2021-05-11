Уфа, , 08:30 — REGNUM Родители в Башкирии смогут присутствовать на выпускных в детских садах и в начальных классах, если поставят прививку от COVID-19 либо, если они перенесли эту инфекцию. С данным предложением выступил министр здравоохранения республики Максим Забелин 11 мая на оперативном совещании в правительстве региона.

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«Возможно посещение родителей данных мероприятий при наличии вакцинации, как минимум первым компонентом, или наличия высокого титра антител, если уже перенесли болезнь», — сообщил Забелин.

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал это предложение.

«Это справедливое требование: если они хотят на праздник к детям, где дети, коллектив, люди, то должны доказать, что не представляют угрозы», — подчеркнул он.

В связи с этим Хабиров поручил подготовить соответствующие изменения в указ о повышенной готовности.