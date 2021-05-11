Салехард, , 08:26 — REGNUM На Ямале по заявке жителей могут быть организованы дополнительные вертолётные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Известно, что на Ямале отсутствует круглогодичное наземное сообщение с большинством населённых пунктов. Зимние дороги и водный транспорт являются сезонными. Постоянно лишь авиасообщение.

Помимо основных рейсов, есть возможность организации дополнительных. Для этого необходимо в дирекцию транспорта ЯНАО за 10 дней до предполагаемой даты вылета подать заявку по телефону или лично в кассе аэропорта. Сам же рейс формируется за сутки, при условии загрузки судна не меньше чем на 50% в обе стороны.

Вертолётными перевозками в ЯНАО по межмуниципальным маршрутам занимается авиакомпания «Ямал». Власти региона ежегодно выделяют бюджетные субсидии, которые позволяют ямальцам приобретать билеты, оплачивая не более 40% от стоимости перелёта.