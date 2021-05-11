Кызыл, , 08:26 — REGNUM В Туве за неделю с 1 по 7 мая зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом, что на 17 случаев больше, чем на предыдущей неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Резкий прирост произошёл в основном из-за вспышки в Монгун-Тайгинском районе, где выявили сразу 18 новых носителей.

«Из 32 заболевших 12 детей, старше 65 лет — 2. По данным на 10 марта на лечении находится 91 человек, в том числе в стационарных отделениях — 68. На ИВЛ находится 1 человек, на НВЛ — 2», — отметили в минздраве.

Выздоровели за неделю 18 пациентов.

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