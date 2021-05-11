Джакарта, , 08:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо осудил насильственное изгнание палестинцев из мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает Sindonews.

Глава государства призвал Совет Безопасности ООН принять меры по устранению нарушений.

Джоко Видодо подчеркнул, что Индонезия будет продолжать поддерживать палестинский народ, который все еще находится в колонии.

«Индонезия настоятельно призывает Совет Безопасности ООН принять меры в связи с неоднократными нарушениями, совершаемыми Израилем. Индонезия будет продолжать поддерживать палестинский народ», — заявил президент Индонезии.

Полиция Израиля ворвалась в мечеть в Восточном Иерусалиме во время молитвы 7 мая 2021 года. Полиция пыталась силой разогнать верующих. По меньшей мере 205 палестинцев и 17 израильских солдат получили ранения в результате инцидента.