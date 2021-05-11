Пермь, , 08:25 — REGNUM На востоке Пермского края, по сообщениям от лесничеств, по системе видео мониторинга «Лесоохранитель» 10 мая наблюдалось задымление. Его причиной назван смог от лесных пожаров в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает краевой минприроды.

По данным специалистов ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, утром 10 мая ветер восточного направления начал распространять продукты горения от пожаров в нижней части тропосферы из Западной Сибири на Урал и далее вдоль Уральского хребта на север. Небо на территории Прикамья прояснилось к вечеру 10 мая.

Ученые подчеркнули, что масштабные пожары в мае — явления достаточно редкое. Последний раз подобное наблюдалось в 2004 году в Курганской области, но дым распространялся в другом направлении.

С 10 по 16 мая в Пермском крае установится экстремально сухая и жаркая погода, в связи с чем возникает риск возникновения крупных пожаров.

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