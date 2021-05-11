11 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 09:08 — REGNUM Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции, проведенной в Германии с его коллегой Хайко Маасом, заявил, что Турция до начала туристического сезона станет безопасной в части пандемии коронавируса.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Чавушоглу отметил следующее: «Мы приняли определенные меры, чтобы безопасно войти в туристический сезон и обеспечить безопасность наших граждан. До конца мая мы вакцинируем всех, с кем могут контактировать туристы, включая персонал отелей и ресторанов, гидов, водителей, работников аэропортов». В социальных сетях последовала реакция на заявление Чавушоглу.

Кандидат на прошлых президентских выборах и депутат Республиканской народной партии Мухаррем Индже отреагировал на это, опубликовав следующий твит:

@vekilince: Мы стали странными в своей стране, стали изгоями на своей родине! Вы запихали нас по домам, чтобы туристы смогли купаться в море. А на граждан, купающихся в море, как туристы, вы наложили штрафы. Мало того, оказывается, все, с кем могут повстречаться туристы, будут вакцинированы. Все наши люди имеют право на вакцинацию! Неужели наш народ не представляет никакой ценности в сравнении с туристами?

Пользователь по имени Вейсель следующими словами отреагировал на заявление министра иностранных дел:

@06_weysel: Мы в курсе, что вся эта история о полном закрытии — это шоу для внешнего мира. Теперь они сами в этом признаются. Если вы настолько заботитесь о туризме (понятно, что вам нужны деньги), почему же вы раньше не приняли меры и не вакцинировали людей? Почему зимой не вводили комендантский час? Зачем вы проводили переполненные конгрессы ПСР?

Турецкие женщины в защитных масках International Labour Organization

Представитель «Партии счастья» Фатих Чынар публикует следующее сообщение:

@Fatihna30779685: Состав вакцины неизвестен. Производитель не несет ответственности. Те, кто изобрел вакцину, сами не прививаются. Вся ответственность ложится на прививаемого. После вакцинации гибнут люди. А ПСР все твердит: вакцина да вакцина! Вы где живете, в каком мире? Неужели вам об этом неизвестно? Или же вы притворяетесь спящими?!

Журналист и продюсер телевизионных программ Метин Уджа высказывается также с резкой критикой:

@MetinUca: А туристы смогут с нами контактировать? Чавушоглу заявил, что «до конца мая мы вакцинируем всех, с кем могут контактировать туристы», то есть вы как граждане не важны, целью является не допустить снижения доходов от туризма, главное, не испугались бы туристы непривитых турецких граждан.

В ответ на это сообщение пользователь James Franco отвечает:

@JamesTurcoFran1: И Таиланд, и Вьетнам так же, как и мы, зависят от доходов от туризма. Однако эти страны требуют определенных документов от иностранных туристов. А что у нас — закрой своих граждан по домам, но не требуй ПЦР-тестов от туристов из 15 стран! Нестыковочка выходит! А что там насчет того, что мы вроде как были мировыми лидерами? Хватит уже, хватит!

Депутат РНП и спикер партии Фаик Озтрак поделился следующим твитом в поддержку этого сообщения:

@faikoztrak: О Господи! Если ты покажешься туристу во время его обслуживания, то штрафа нет, но если на улице появится другой гражданин, то плати штраф… Если работаешь с туристами, будет тебе вакцина, если не работаешь с туристами — то нет! Если ты покажешься туристу, плавая с ним в одном море, то тебе не положена вакцина, а положен штраф. Очень по ПСРовски…

Турция в ожидании туристов Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Пользователь по имени Азиз также публикует сообщение в поддержку этого:

@sarikanarya85: Прошло 14 месяцев с момента возникновения вируса. Большинство развитых стран мира вакцинировали большую часть своего населения. А ты все еще говоришь о том, что вакцинации подлежат только те граждане, которые контактируют с туристами. Не знаю как вас, но меня эта ситуация сильно напрягает, в своей стране мы стали людьми второго сорта.

Веджихи Офлуоглу высмеивает это решение в следующем сообщении:

@VecihiOfluoglu: Интересно, а сможем ли мы показаться туристам, если уже вакцинировались ранее?

Джан Гюрсес также задает вопросы, высмеивающие министра иностранных дел:

@canitti: Интересно, а смогут ли с нами контактировать непривитые туристы :)? После скольки увиденных туристов мы сможем рассчитывать на вакцинацию? Есть ли бонусы в зависимости от страны, откуда приехали туристы? Огласите, пожалуйста, бонусную систему…

Эмре Эрдоган продолжает:

@7g24s: Интересно, если мы встретим русского, англичанина, немца и француза, имеем ли мы право видеть их всех одновременно, или мы можем контактировать с ними по очереди?