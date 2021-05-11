Владивосток, , 08:30 — REGNUM Генеральный консул республики Корея во Владивостоке О Сунг Хван завершил работу и уехал из Приморья, рассказал «Интерфаксу» руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

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Отмечается, что решение принято очень быстро — консулу его руководство сообщило, что его миссия закончена, он поблагодарил за сотрудничество и уехал.

«Мы ожидаем назначения нового генконсула», — сказал Андрей Броварец.

О Сунг Хван был генконсулом во Владивостоке с сентябре 2019 года. В общем, в консульский округ входят восемь регионов Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, Камчатка, Сахалин, Амурская, Магаданская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ.

Как сообщало ИА REGNUM, новый генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донг прибыл в столицу Среднего Урала.