Чикаго, США, , 08:21 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Далласа» шайбы забросили Джо Павелски, Миро Хейсканен, Йоэль Кивиранта, Джейсон Дикинсон и Джейсон Робертсон. Российский форвард Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились форварды Алекс Дебринкэт, Пиус Зутер, Дилан Строум и Винни Хиностроза.

«Даллас» занял пятое место в Центральном дивизионе, на счету команды 60 очков. «Чикаго» стал шестым с 55 очками. Обе команды не смогли выйти в плей-офф НХЛ.

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