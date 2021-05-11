Тбилиси, , 08:23 — REGNUM Лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию Тбилисский суд 10 мая выпустил из-под стражи под залог. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, заседание вела судья Нино Чахнашвили. Она назначила залог в размере 40 000 лари (около $11,7 тыс.). Мелия в зале суда не присутствовал, так как на предыдущем заседании он оскорблял судью и был удалён с заседания.

Генпрокуратура 9 мая подала ходатайство об изменении меры пресечения после того, как получила деньги для залога от Европейского фонда за демократию.

Напомним, Мелию обвиняют в организации в июне 2019 года групповых насильственных действий, приведших к беспорядкам в Тбилиси. Изначально в качестве меры пресечения суд назначил ему освобождение под залог при условии ношения электронного браслета. В ноябре 2020 года лидер ЕНД снял браслет в знак протеста. Суд увеличил сумму залога, но оппозиционер отказался ее вносить.

В феврале 2021 года Мелию арестовали, что было использовано представителями оппозиции, чтобы обвинить власти в «политическом преследовании». В Генпрокуратуре Грузии предлагали пересмотреть меру пресечения, но лидер ЕНД заявлял, что внести залог нельзя. Когда в парламент внесли законопроект об амнистии по делу о беспорядках в июне 2019 года, Мелия согласился, чтобы за него внесли залог.

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