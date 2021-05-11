Москва, , 08:20 — REGNUM Военные лаборатории Соединённых Штатов и Североатлантического альянса, которые всё ближе располагаются к российским границам, вызывают большую обеспокоенность. Об этом 11 мая заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

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Он не исключил, что эти лаборатории могут стать источником биологической атаки на Россию.

«Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть «якобы по ошибке» выпущены в окружающую среду», — пояснил в беседе с РИА Новости Аверьянов.

По его словам, это может привести к массовой гибели людей как в приграничных государствах, так и населения России.

Кроме того, подчеркнул замсекретаря Совбеза, Вашингтон и их союзники по НАТО пытаются вовлечь другие страны в создание биологического оружия и готовят для многих государств индивидуальные планы биологических исследований. Он отметил, что эта деятельность реализуется через «жёсткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместное сокращение угроз» и «Совместные биологические обязательства».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что США ввели в эксплуатацию свыше 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. При этом, по его словам, их деятельность имеет мало общего с мирной наукой.

Он подчеркнул, что российские власти крайне обеспокоены тем, что в этих лабораториях проводятся эксперименты над людьми. Кроме того, Патрушев не исключает, что некоторые страны вполне могут вести разработки биологического оружия нового поколения.