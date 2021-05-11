Ханой, , 08:25 — REGNUM Вьетнам за первые четыре месяца 2021 года привлёк в экономику $12,25 млрд иностранных инвестиций, что лишь на $0,8 млрд (0,7%) меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в распространённом 11 мая сообщении Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

По данным ведомства, незначительное снижение показателя за текущий год было вызвано пандемией коронавируса. Тем не менее, в реализацию во Вьетнаме 451 нового проекта иностранцами было вложено порядка $8,4 млрд. Ещё в 263 проектах иностранным участникам разрешили увеличить капиталы на сумму более $2,7 млрд, а порядка $1,04 млрд инвесторы вложили в покупку долей в работающем бизнесе.

По данным статистического ведомства, самым крупным инвестором в экономику Вьетнама является Сингапур, бизнес которого вложил в 2021 году $4,85 млрд (около 39,6% от общего объёма инвестиций). Второе и третье места по объёму инвестиций в страну занимают Япония и Южная Корея ($2,51 млрд и $1,48 млрд). Всего инвестиции в экономику Вьетнама с начала года осуществили субъекты из 67 стран и территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Южной Кореи и Вьетнама обсудили вопросы сотрудничества