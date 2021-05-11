Горно-Алтайск, , 08:19 — REGNUM В день поминовения усопших или Родительский день 11 мая в Горно-Алтайске продлят работу автобусных маршрутов до кладбища. Также будет увеличено число автобусов на маршруте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Так, с 7 утра до 7 вечера в этот день будет курсировать 20 автобусов для перевозки пассажиров по маршруту «ГАГУ — ул. П. Кучияк — Кладбище №3».

«Автомобильное движение по улицам Ленкина, Фрунзе (кроме движения автобусов по маршруту №9 «ул. Промышленная — ул. Вербицкого»), а также Колхозной от домовладений №1 по №43 будет перекрыто», — отметили в мэрии.

На кладбище, как отмечается, будет организована торговля цветами и ритуальными принадлежностями, будут установлены автоцистерны с питьевой водой.