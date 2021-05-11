Берлин, , 08:19 — REGNUM Стороны противостояния в Иерусалиме, где уже несколько дней продолжаются столкновения между палестинцами и израильской полицией, должны снизить напряженность. Об этом 10 мая говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, опубликованном на сайте немецкого МИД.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что он и партнеры ФРГ предпринимают попытки добиться деэскалации в Иерусалиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в госдепартаменте США выразили обеспокоенность по поводу столкновений в Иерусалиме и призвали стороны конфликта к деэскалации. 11 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает двухгосударственное решение конфликта между Палестиной и Израилем.

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