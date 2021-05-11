Москва, , 08:18 — REGNUM Нефть 10 мая подорожала с открытия рынка после кибератаки на американский трубопровод Colonial Pipeline, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по нефти завершились небольшим ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,08%, до $68,26 за баррель.

Изначально кибератака была воспринята участниками рынка как бычий фактор, потом они переключились на коронавирус.

Цена на Brent снизилась на 2,4%, до $67,38 на фоне роста числа заражений коронавирусом в Азии, что в очередной раз вызвало обеспокоенность по поводу спроса на энергоресурсы.

Сегодня, 11 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $67,83 (-0,68%). Ожидается, что нарушение работы трубопроводов будет устранено в течение нескольких дней, поэтому воздействие должно быть ограничено.

Министр торговли Джина Раймондо США заявила, что «ремонт» трубопровода является главным приоритетом для администрации Джо Байдена.

На время цена перешла в боковой тренд, в котором она может пробыть до 13 мая, пока не выйдут отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и минэнерго США.

При сокращении запасов нефти покупатели попробуют выйти из ценового диапазона $67,20−69,40, чтобы протестировать уровень $70 за баррель.

Англия ослабляет ограничения из-за коронавируса 17 мая. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Франция начнет ослаблять ограничения с 19 мая. Для нефтяного рынка и восстановления мировой экономики это важные события.

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