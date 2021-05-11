Москва, , 08:19 — REGNUM В течение текущей недели погода в столице России будет составлять выше +8 °C и это соответствует условиям, при которых в городе можно отключить отопление. Об этом 11 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Согласно прогнозам, и в Москве отопление прекращается, потому что есть правило — если среднесуточная температура выше 8 градусов, то отопление можно отключать, а тут будет существенно выше. И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление», — приводит его слова РИА Новости.

При этом синоптик отметил, что возвращение холодной погоды является возможным, однако, по его словам, это будут кратковременные понижения температуры воздуха.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 11 мая, в Москве будет переменная облачность, на юге области небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха — +20…+22 °C.